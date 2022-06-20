Українці в Словаччині зможуть отримати до 380 євро: кому виплатять кошти

Українці в Словаччині зможуть отримати до 380 євро: кому виплатять кошти

Українські біженці, які буди вимушені тимчасово виїхати до Словаччини, зможуть отримати фінансову допомогу до 380 євро. ТСН.ua розповідає, хто це може зробити і як.

Фінансову допомогу виплатять за допомогою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. Про це повідомили на офіційному сайті ініціативи.

Гроші надаватимуться не всім, а лише тим українським біженцям, які потребують грошової підтримки на перших порах, щоб швидше пристосуватися до умов життя в новій країні. Українці можуть зареєструватися лише на один вид фінансової допомоги і лише в таких містах: Нітра, Михайлівка, Братислава, Жиліна.

Що потрібно знати, щоб отримати допомогу

Отримати фінансову допомогу від ООН можуть ті українці, які прибули до Словаччини після 24 лютого 2022 року. Також потрібно мати при собі документ тимчасового захисту. Під час виплати коштів перевага надається деяким категоріям населення:

людям похилого віку (60 років і більше);

неповнолітнім сім'ям, у яких є діти чи люди похилого віку (60 років і більше);

самотні жінки;

вагітні жінки;

родини з ентічних меншин (роми тощо).

Розмір виплат такий:

80 євро на кожного дорослого в сім'ї;

160 євро на кожну дитину до 3 років;

60 євро на кожну дитину від 3 до 18 років.

Загалом сім'я може отримати максимум 380 євро (близько 11 800 гривень) на місяць. Варто зазначити, що додаткове фінансування можуть назначити, якщо у сім'ї є хоча б одна особа з інвалідністю.

Якщо ви вже зареєструвалися в Міністерстві праці чи соціальної політики, додатково реєструватися для отримання виплат не потрібно. В іншому випадку - потрібно подати заяву в реєстраційному центрі УВКБ ООН.

З мобою потрібно мати такі документи:

посвідчення особи;

словацький номер телефону;

словацький номер Rodne Cislo;

номер рахунку в словацькому банку.

Зверніть увагу, що прийти до реєстраційного центру УВКБ ООН потрібно всією родиною.