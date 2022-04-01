Українці в США орендували за пів мільйона літак, щоб доправити до України 30 тонн гуманітарної допомоги

Українсько-американська громада зуміла нереальне - зібрати гуманітарної допомоги на понад три мільйони доларів.

Коли про українських волонтерів жартують, що ті можуть знайти навіть підводний човен - це вже не зовсім жарти. Українська діаспора в Америці знайшла і проплатила вантажний літак, який доставив для українців понад 30 тонн гуманітарної допомоги. Борт приземлився в Польщі, а звідти вантаж доправили на Львівщину. Чартерний літак обійшовся в пів мільйона доларів.

Про це йдеться в ТСН.

В аеропорті Сіетла, міста в штаті Вашингтон на борт літака вантажать понад 30 тонн медичного устаткування для України.

Українсько-американська громада зуміла нереальне - зібрати гуманітарної допомоги на понад три мільйони доларів. Ліля уже 20 років живе в Америці і нині на українсько-польському кордоні. Зустрічає вантаж з літака, який перекладають у фури і везуть до складу. «Перший тиждень війни я зрозуміла, що мої діти їдять, що знайдуть, що в хаті діється страшне, а ти відповідаєш на постійні дзвінки. це дуже вражає, бо американцям дуже боляче за нас», - каже вона.

Ліля президент асоціації штату Вашингтон, за освітою математик. З перших днів війни зрозуміла, що має допомогти рідній Україні. Згуртувала навколо себе сотні волонтерів з різних штатів. Медичну допомогу надавали місцеві шпиталі та благодійні медичні організації.

«Щоб бути точним це 3,5 млн доларів. В основному це медичне устаткування для госпіталів, це хірургічні матеріали, спеціальні леза, скальпелі, кровоспинні, різного роду медичні трубки для дихальних шляхів, відводу крові», - розповідає жінка.

Джош Пікерінг, ветеран військово-морського флоту США, а нині студент Стенфордського університету та представник благодійної організації, яка допомагала Лілі з пошуком медичного устаткування. Допомогти українцям вирішив відразу після однієї телефонної розмови.

«Я спілкувався з чоловіком, який живе за 40 кілометрів від Києва, це батько-медик, який має 4 дітей, він викопав окоп і накрив своїх дітей собою під час обстрілів. Якщо людина зробила таке, то як я можу не допомогти цим людям», - зазначає Джош

Наша діаспора в Америці проплатила вантажний літак, що доставив для українців тонни гуманітарної допомоги

Зібрати гуманітарну допомогу було не найскладніше, кажуть волонтери. А от знайти літак і домовитися з авіакомпанією, щоб транспортувати вантаж - це була місія майже нездійснена. Але не для українців.

«Найтяжче було знайти літак, літак ми знайшли два з половиною тижні тому, але через завантаження у Варшаві, аеропорт не міг нас приймати, Жешув був перевантажений і різні бюрократичні моменти затягнули цей час», - розповідає Лілія.

Оренда вантажного літака потягла на півмільйона доларів. Ці гроші зібрали благодійні організації. Медичне устаткування уже на Львівщині. Як його розвантажують Ліля спостерігає і ще не до кінця вірить – все вдалося. 30 тонн медичного устаткування розподілять по областях, де воно зараз найнеобхідніше.

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