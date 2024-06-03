Українці взяли у полон словака, який воював на боці російських окупантів: його історія шокує (відео)

В Україні захопили у полон словака, який воюва на боці російських окупантів.

Відео з полоненим словаком, одягненим у російську форму, опублікував у Facebook журналіст, який працює в Донецькій області, Олександр Качура.

На відео чоловік представляється Ярославом Галайчиком і каже, що є громадянином Словацької Республіки. Також журналіст запитує його, як він опинився в Україні. Чоловік коротко відповідає, що його захопили у полон.

Качура розповів Aktuality.sk, що словак потрапив у полон до військових ЗСУ на ділянці фронту в місті Лиман.

"Деякі хлопці, з якими він був, падали і не підводилися. Він був медиком, мав евакуювати врахованих. Коли він отримав контузію, він пішов убік наших позицій, де знайшов порожній окоп. Він ховався там, але до бліндажу український FPV-дронскинув вибухівку... Третій штурм для словака виявився фатальним – контузія і полон", – розповів Качура.

Словак стверджує, що у бойових діях участі не брав. Каже, що переїхав на окуповану Луганщину, де мав допомагати вантажити машини.

Словак розповідав, що нібито служив в інтернаціональному загоні разом з індійцями, непальцями та монголами. За словами Качури, він повинен був підписати контракт з Міноборони Росії в Москві на суму близько 200 тисяч рублів (трохи більше двох тисяч євро) на місяць.

"Із цікавого, що вдалося дізнатися – російським солдатам дають команду наших у полон не брати. Нікого в полон не брати. До тих, кого взяли в полон – ставлення не людське. Та й своїх відмовників вони теж не шкодують і садять в одну яму з полоненими", – написав журналіст.

Словацький полонений Ярослав Галайчик стверджував, що патрапив у полон в останні дні травня. "Можливо, це було 28 чи 29 травня. Десь 20 днів він міг воювати", – зазначив Качура.

Журналіст наголосив, що цинізм Ярослава полягає в тому, що ще до повномасштабного вторгнення він часто бував в Україні, відпочивав як турист, і ця країна йому подобалася. Але гроші та пропаганда затьмарили його розум і колишній турист пішов вбивати українців.

Назад до Росії найманець більше не хоче і просить передати його словацькій владі, де за найманство йому світить від 10 до 20 років. Вдома на нього чекають безробітна мати та батько-інвалід.

Звание турист года получает Ярослав из Словакии. Он гражданин Евросоюза. Таких охуетительных историй вы ещё не слышали. Короче, Ярик профессиональный турист, раньше пребывал на заработках в Британии, потом катался по всему миру спускал деньги. Мы ещё можем с ним хуями померяться, кто больше стран объездил. Например я в Коста-Рике не был. И в Марокко не жил. Ярик доехал до Сибири, там его настолько покорила русская душа и личное безденежье, что он решил вернуться в Москву, подать документы на российское гражданство и в будущем прикупить домик в Сибири и жить в тайге до старости. На вопрос - Ярик, на хера оно тебе нужно? ЯрОслав (так звучит его имя) ответил: "В Сибири коровы красивые, в Словакии не такие. Да и картинку хочется сменить". Подписал Ярик контракт в Москве с министерством нападения, получил подъемные 195 тысяч рублей. В месяц платили 205 тысяч рублей. С этих денег полляма он отложил на избушку и поехал защищать людей Донбасса, которых злые бандеровцы бомбят 10 лет. Видели бы вы глаза ЯрОслава, когда он увидел мои документы - перед ним стоит обычный донбасский парень, которого не нужно защищать, он спокойно говорит на русском в Украине и затаил злобу на таких как Ярик, разрушивших мою квартиру. На самом деле Ярик давно уверовал в идею русского мира и даже в телефон скачал книгу про геноцид донбасского народа. Хотя в интервью об этом упорно молчал. Третий штурм для него оказался фатальным - контузия и плен. Из интересного, что удалось узнать - русским солдатам дают команду наших в плен не брать. Никого в плен не брать. Тех, кого взяли в плен - отношения не человеческие. Да и своих отказников они тоже не жалеют и садят в одну яму с пленными. Назад в Россию наемник больше не хочет и просит передать его словацким властям, где за наемничество ему светит от 10 до 20 лет. Дома его ждут безработная мать и отец-инвалид. Цинизм Ярослава состоит в том, что ещё до полномасштабного вторжения он часто бывал в Украине, отдыхал как турист и эта страна ему нравилась. Но деньги и пропаганда запеленали глаза и бывший турист пришел нас с вами убивать. Побродив по посадке, наверное в поисках достопримечательностей, Ярослав залез в блиндаж, куда далеко не туристический дрон сбросил взрывчатку. Контуженный наемник побрел навстречу гидам, где ему провели экскурсию уже по украинским окопам. Злые бандеровцы не разобрали незадачливого туриста на сувениры и даже накормили. В показаниях словака нет логики, лично я не понимаю долбоебизма - зачем записываться на войну в армию другого государства, куда ты приехал как турист, если у тебя закончились деньги? Автостоп, консульство, язык до Киева доведет. Но ЯрОслав не ищет лёгких путей, вот они и завели его в плен. События происходящие с ним наемник воспринимает как приключения, вероятно до конца не понимая, что оно закончится к его 50 годам. Опубліковано Aleksandr Kachura Субота, 1 червня 2024 р.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, що РФ вербує за кордоном найманців для "м'ясних штурмів".

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