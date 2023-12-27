Українці від сьогодні можуть подати заявки на придбання нової домівки: стало відомо, як це зробити

Від сьогоднішнього дня українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, можуть подати заяву про бронювання коштів.

Від сьогодні українці з сертифікатами “єВідновлення” можуть подати заявку про бронювання коштів для придбання нової домівки.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, від сьогоднішнього дня українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, можуть подати заяву про бронювання коштів для придбання нової домівки.

“Купити можна будинок або квартиру. Якщо вже вибрали житло, домовтеся з продавцем, оновіть “Дію”, а потім у розділі “єВідновлення” відкрийте вкладку “Сертифікати” на житло і натисніть “Забронювати кошти”. Протягом п’яти робочих днів надійде підтвердження в “Дію” про те, що кошти заброньовані”, - наголосив Михайло Федоров.

Вже після цього в українців є 30 днів для того, аби оформити угоду купівля-продаж. Придбати житло можна в новобудові чи на вторинному ринку. Крім того, можна і проінвестувати в будівництво.

“Якщо не встигаєте, потім повторно подасте заяву про бронювання коштів. Угоду купівлі-продажу можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом п’яти днів кошти надійдуть продавцю житла”, - підкреслив Федоров.

Він також додав, що перш ніж бронювати кошти за сертифікатом, треба переконатися, що ви припинили право власності на знищений об’єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат. Припинити право власності можна в ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.

Нагадаємо, що за програмою “єВідновлення” розпочинаються виплати коштів на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості.

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