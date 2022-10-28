Українці "відмінусували" ворожі літак, гелікоптер, танк і два склади з боєприпасами

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Втрати ворога у живій силі - 44 росіяни.
На додачу до літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці автобронетехніки. В Бериславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар зі скупченням техніки ворога.
Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ ліквідували ще 320 окупантів. Загалом станом на ранок 27 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу РФ складають близько 69 220 осіб.
А у Сватівському районі українські захисники знищили казарму з окупантами. За його даними, вдалося ліквідували не менше 60 російських солдатів.
Читайте також:
- Снайперська група СБУ ліквідувала чотирьох окупантів (відео)
- ЗСУ показали, як ударним дроном і артилерією знищили російський БТР: відео
- У РФ через великі втрати до лав ЗС зазивають окупантів, які вижили, щоб повернути їх до України