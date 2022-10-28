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Українці "відмінусували" ворожі літак, гелікоптер, танк і два склади з боєприпасами

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Українці "відмінусували" ворожі літак, гелікоптер, танк і два склади з боєприпасами

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Втрати ворога у живій силі - 44 росіяни.

На додачу до літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці автобронетехніки. В Бериславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар зі скупченням техніки ворога.

Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ ліквідували ще 320 окупантів. Загалом станом на ранок 27 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу РФ складають близько 69 220 осіб.

А у Сватівському районі українські захисники знищили казарму з окупантами. За його даними, вдалося ліквідували не менше 60 російських солдатів.

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Дата публікації
Перегляди
156
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