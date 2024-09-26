Українці відвойовують позиції у Вовчанську, окупанти просунулися біля Вугледара – звіт ISW

Російські блогери заявили, що армія РФ просунулась на 1,5 км на східній околиці Вугледара та на 2 км вглиб уздовж фронту на північ від Пречистівки.

Українські війська продовжували відвойовувати позиції у Вовчанську в межах своїх контратакувальних дій. Своєю чергою російська армія наступала під Кремінною, Торецьком, Покровськом та просунулась у межах і навколо Вугледара.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Курська операція

Сили оборони України 25 вересня продовжували наступальні дії у Глушковському районі Курської області, але підтвердженого просування не зафіксовано.

Російські джерела стверджували, що їхні війська начебто відбили атаки ЗСУ на південь і південний захід від Глушкового поблизу Нового Путі та Веселого.

Українські сили 25 вересня продовжували наступальні дії на окраїнах свого плацдарму на Курщині, але підтвердженого просування не було.

За повідомленням російських джерел, бої тривали поблизу Краснооктябрьского, біля Любимівки, Даріно, Миколаєво-Даріно, Ольговки та біля Плехова.

Російські війська 25 вересня продовжили контратаки вздовж "українського виступу", але не зробили жодного підтвердженого просування.

Бої в Харківській області

Українські війська продовжували відвойовувати позиції у Вовчанську Харківської області. Геолокаційні кадри за 25 вересня свідчать про те, що захисники відновили позиції в межах Вовчанського агрегатного заводу в центрі міста.

Також Сили оборони України наступали у північно-східній частині Вовчанська з боку Тихого вулицями Щорса і Свердлова.

Російські "воєнкори" здебільшого визнали повернення під український контроль Агрегатного заводу, але стверджували, що ЗСУ змогли взяти завод начебто з відносною легкістю, оскільки окупанти вийшли з цього району, а завод був здебільшого зруйнований через удари. Своєю чергою українські військові джерела повідомили, що операція з деокупації заводу була результатом ретельного планування і тривала тиждень.

"Воєнкори" також стверджували, що ЗСУ проводили контратаки у Вовчанську та навколо нього, а також поблизу Глибокого та Липців.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували побизу Вовчанська та Тихого.

Ситуація на фронті в Луганській області

Армія РФ нещодавно просунулася вздовж лінії Куп'янськ – Сватове ¬– Кремінна на тлі наступальних операцій у цьому районі 24 і 25 вересня.

Геолокаційні кадри за 22, 24 і 25 вересня вказують на те, що загарбники просунулися на захід вздовж траси O-130505 на північний захід Макіївки та на захід до вулиці Леніна в центрі Невського.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог 24 і 25 вересня атакував у районі Синьківки, біля Кругляківки та Піщаного, біля Глушківки, Лозової, Стельмахівки, Макіївки, Новосадового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Зарічного, Тернів, Греківки та Торського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 вересня заявив, що російські підрозділи просуваються до річки Оскіл (на південний схід від Куп'янська).

Бойові дії в Донецькій області

Російські війська 25 вересня продовжували обмежені наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Верхньокам’янського, але просування не було.

Ворог також продовжив наступ у районі Часового Яру, але не просунувся.

Російські блогери стверджували, що їхня армія просувається в районі "Клешні" на північний захід від Кліщіївки та у напрямку Ступочок на південь від Часів Яру. Однак аналітики не спостерігали просування росіян у цих районах.

У Генштабі ЗСУ інформували, що окупанти атакували в районі Калинівки, Григорівки та Міньківки, біля Кліщіївки, біля Ступочок і Білої Гори.

Окупанти останнім часом незначно просувалися на Торецькому напрямку. На геолокаційних кадрах від 24 вересня видно, що росіяни просувалися вулицею Волі у північно-західній частині Північного.

Російські "воєнкори" 24 і 25 вересня заявляли, що війська РФ ведуть бої на вулиці Лісовій у Торецьку в умовах інтенсивних вуличних боїв.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог атакував поблизу Торецька, біля Нью-Йорка, Нелипівки та у напрямку Щербинівки.

Російська армія незначно просунулаася на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ворог просунувся на північ від Цукуриного, а російські блогери стверджували про просування далі на північ і схід від населеного пункту.

Російські "воєнкори" розповідали, що загарбники також просунулися далі на південь від Селидового, на схід від Желанного Другого, а також поблизу Невельського та Українська.

Російські блогери також стверджували, що їхні війська начебто витісняють ЗСУ з району Невельське – Желанне Перше – Желанне Друге, та що окупанти захопили Миколаївку і готуються до подальших наступальних операцій проти Мирнограда.

Протягом 24 і 25 вересня російські сили також продовжували наступальні дії в районах Зеленого Поля, Новоторецького і Воздвиженки, Красного Яру, Лисівки, Новогродівки, Маринівки і Гірника.

Як заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, загарбники зруйнували два з трьох мостів у Покровську. Він також повідомив, що російські війська обстрілюють дороги, які ведуть з міста.

Повідомляється, що росіяни захопили Гостре під час продовження наступальних операцій на захід від Донецька 25 вересня.

Російські блогери стверджували, що їхні війська також просунулися далі на захід від Гострого, поблизу Красногорівки та намагаються тактично оточити обмежені українські сили, які діють біля ставка між Красногорівкою та Георгіївкою.

Ворог також 24 і 25 вересня продовжував атаки поблизу Катеринівки, Георгіївки та Дальнього.

Повідомляється, що окупанти просунулися в межах та навколо Вугледара. Російські блогери стверджували, що армія РФ захопила вулицю Десантників, 13 у східній частині Вугледара та продовжувала наступ на західному та східному флангах міста, зокрема просунувшись на 1,5 км на східній околиці Вугледара та на 2 км вглиб уздовж фронту завширшки 4 км на північ від Пречистівки (на захід від Вугледара).

Один російський "воєнкор" розповідав, що шахта "Південнодонбаська" №1 на північний схід від Вугледара та територія на схід від шахти є спірною "сірою" зоною. Але Машовець заявив, що росіяни, ймовірно, захопили саму шахту, просунулися впритул до східної околиці Вугледара та на північ від річки Кашлагаш на захід від Вугледара.

Командир загону безпілотників ЗСУ, який діяв поблизу Вугледара, заявив, що ворог припинив прямий штурм Вугледара, натомість веде одночасні наступальні дії на флангах Вугледара з Павлівки, Пречистівки та Водяного.

Російські та деякі західні джерела заявили, що частини українського гарнізону, які захищали Вугледар, начебто почали відступати від міста. Українські офіційні особи не коментували ці заяви, і аналітики ISW не можуть незалежно підтвердити такі повідомлення.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 25 вересня.

Мапа боїв у районі Вугледара на Донеччині / Мапа: ISW

Ситуація на півдні

Протягом 25 вересня позиційні бої тривали на заході Запорізької області у районі Новоандріївки та Кам’янського. Підтверджених змін на лінії фронту не було.

Повідомляється, що 25 вересня Сили оборони України завдали удару з HIMARS по російському командному пункту в невизначеному місці на окупованій частині Запорізької області.

У Генштабі ЗСУ 24 і 25 вересня заявляли, що російські війська кілька разів атакували на Херсонському напрямку, ймовірно, у районі східного берега та островів у дельті річки Дніпро.

Нагадаємо, у Вугледарі критична ситуація: ворог почав штурм міста, намагається його зрівняти з землею та взяти в оточення бійців 72-ї бригади, які тримають оборону.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.