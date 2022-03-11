Українці виграли інформаційну війну і цьому наративу вірять навіть у Росії – канадська дослідниця

Українці виграли інформаційну війну і цьому наративу вірять навіть у Росії – канадська дослідниця

Українці вміло використали полонених військових, які говорили зі своїми матерями, навела приклад експертка.

Попри те, що російські військові не припиняють бойові дії в Україні, вже зараз можна сказати, що українці здобули перемогу в інформаційний війні.

Про це розповіла в інтерв'ю DW канадська авторка, що спеціалізується на дослідженні воєн, Маргарет МакМіллан.

Вона розповіла, що засоби пропаганди змінюються разом зі змінами технологій. У Першій світовій війні обидві сторони скидали одна на одну листівки з літака, тому що таким був шлях до іншої сторони. Під час Другої світової війни, щоб "достукатися" до іншої сторони, використовували радіомовлення. І тепер соціальні мережі стали засобом для спроб послабити ворога та згуртувати власний народ.

"І поки що, я гадаю, українці без зусиль виграли інформаційну війну. І цьому наративу вірять, думаю, вірять навіть у Росії. Наприклад, українці вміло використали полонених військових, які говорили зі своїми матерями. Або за допомогою Facebook показали російським родинам, що їхні сини живі-здорові", – пояснила дослідниця.

МакМіллан зауважила, що водночас російський наратив стає "дедалі божевільнішим".

"Я маю на увазі (заяви РФ – ред.), що при владі в Україні наркомани. Що Росія вторглася, щоб не дати Україні отримати ядерну зброю. Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї в 1990-х роках. Мені здається, що це не дуже ефективно, чи не так?" – сказала експертка.

Нагадаємо, напередодні російський кінорежисер і сценарист, який став пропагандистом путінського режиму, Карен Шахназаров визнав, що українці за 30 років незалежності "сколотили" сильну та єдину націю, яка має власні мотивовані ЗСУ, а не "нацбати".

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