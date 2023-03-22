Українські військові опанували ППО Patriot – деталі

США в рамках допомоги передала Україні системи Patriot. Українські військові вже пройшли навчання та опанували зброю, більше деталей читайте ᐅТСН.ua.

Українські військові, які прибули до США для освоєння управління системою ППО Patriot, вже закінчують навчання.

Про це повідомляє видання CNN.

Американські військові заявили, що українці дуже швидко всьому навчаються, навіть в умовах прискореного курсу, тому їм надали додаткову інтенсивну підготовку, яка не завжди доступна навіть американським колегам, що пройшли курс.

"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і дуже швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій", - сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Таким чином системи ППО Patriot буде розгорнута в Україні вже за кілька тижнів, що набагато раніше, ніж передбачалось спочатку. Це надасть країні додатковий захист від російських ракет, чого Україна потребує з самого початку повномасштабного вторгнення.

При цьому у США відзначили, що дві системи Patriot, які отримають українці, не зможуть повноцінно закрити все небо над країною, однак вона набагато краще за ті системи захисту, які зараз використовують сили протиповітряної оборони.

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А американські військові заявили, що група з 67 чоловіків та жінок у Форт-Сілл, штат Оклахома, тренувались з 7 ранку до 6 вечора шість днів на тиждень протягом 10 тижнів. Всі вони були відібрані українськими воєначальниками для навчання в США, оскільки мають хороший попередній досвід та освіту.

"Я думаю, що тільки завдяки їхньому бойовому досвіду вдома вони змогли дуже легко засвоїти речі — найкраще, що я бачив досі, а я тренував безліч країн", - сказав один з американських тренерів CNN.

Один з високопосадовців Міністерства оборони США наголосив, що до Форт-Сілл прибули люди з досвідом, а один з командирів підрозділу вже встиг збити не одну російську ракету з початку війни.

"Для мене було великою честю зустрітися з цими воїнами, — сказав високопоставлений представник Форт-Сілл. - Їхні історії були жахливі і дивовижні одночасно. І я думаю, що ми навчилися в них настільки ж, наскільки навчили їх".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США повідомили, що нададуть Україні основні бойові танки Abrams M1A1. Це базова версія танка, старіша за M1A2. Зброю доставлять уже до осені 2023 року.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сполучених Штатах Америки вважають, що російські війська зможуть спробувати розпочати новий наступ в Україні вже у найближчі тижні. Окупанти, ймовірно, можуть здійснювати атаки за кількома напрямками.

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