Українці вже подали 2 мільйони заявок на виплату 6500 грн єПідтримки

Оформити допомогу можна в застосунку “Дія”. Для цього потрібно лише пройти реєстрацію.

За 4 дні надійшло 2 мільйони заявок на виплату 6,5 тисяч гривень від працівників і фізичних осіб-підприємців з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

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"Отримали 2 млн заявок на виплату 6500 грн єПідтримки. Таку кількість подали за 4 дні. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві нагадали, що для того, аби отримати грошову виплату, необхідно оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів. Далі слід зайти у "Дію" та натиснути Послуги — єПідтримка — Отримати допомогу.

Наразі послуга доступна в таких областях: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська та місті Київ.

Також у застосунку "Дія" вже з'явився єДокумент. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу. Тимчасове цифрове посвідчення особи на період воєнного часу визнаватимуть органи держвлади, Нацполіція, військові на блокпостах.

ТСН.ua