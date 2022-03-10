Українці вже зібрали для армії 120 мільйонів гривень — Федоров

Кожен шолом, бронік чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям.
Українці вже зібрали для армії 120 мільйонів гривень. Гроші громадяни надсилають через застосунок “Дія”.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“120 мільйонів через "Дію" на армію зібрали ми з вами, українці. Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд “Повернись живим”, — наголосив Федоров.
Він також додав, що лише 9 березня один із регіональних офісів “Повернись живим” передав українським військовим:
- 92 шоломи.
- 107 планшетів для артилеристів та операторів безпілотників.
- Понад 50 рацій.
- Понад 20 квадрокоптерів.
- 150 одиниць нічної оптики.
- 12 комп'ютерів та ноутбуків.
- Чотири саперські сумки.
- 29 комплектів термобілизни.
“Кожен шолом, бронік чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тож треба продовжувати підтримувати нашу армію”, — підкреслив міністр.