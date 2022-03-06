Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги

Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги

На це виділили 21,5 млрд грн.

Уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій.

Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».

Допомога надається таким застрахованим особам:

працівникам на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом;

фізичним особам – підприємцям (ФОП).

Для отримання допомоги ФОП повинні одночасно відповідати двом ознакам:

перебувати на обліку як платники ЄСВ в адміністративно-територіальних одиницях, включених до переліку, затвердженого Кабміном за поданням ДСНС.

надали податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік.

У зв'язку із запровадженням цієї виплати, уряд скоротив видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млрд грн.

Раніше Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.