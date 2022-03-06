Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги

На це виділили 21,5 млрд грн.
Уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій.
Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».
Допомога надається таким застрахованим особам:
- працівникам на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом;
- фізичним особам – підприємцям (ФОП).
Для отримання допомоги ФОП повинні одночасно відповідати двом ознакам:
- перебувати на обліку як платники ЄСВ в адміністративно-територіальних одиницях, включених до переліку, затвердженого Кабміном за поданням ДСНС.
- надали податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік.
У зв'язку із запровадженням цієї виплати, уряд скоротив видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млрд грн.
Раніше Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.