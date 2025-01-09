Українці з правом на відстрочку повинні повідомити про свій статус ТЦК, щоб уникнути штрафів

У разі невиконання цього обов’язку їм може загрожувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Багатодітні батьки, люди з інвалідністю, студенти та інші громадяни, які мають підстави для відстрочки від мобілізації, повинні протягом 7 днів повідомити про свій статус Територіальний центр комплектування (ТЦК).

У разі невиконання цього обов’язку їм може загрожувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень, зазначає адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов у коментарі "Телеграфу".

За словами Лихачова, штрафи за несвоєчасне інформування важко оскаржити, особливо якщо людині вже вручили повістку. Міноборони не має доступу до синхронізованих баз даних Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України, що ускладнює автоматичну фіксацію підстав для відстрочки.

“Закон про військовий обов’язок вимагає, щоб зміни в сімейному стані, стані здоров’я або інші обставини повідомлялися в ТЦК протягом семи днів. Автоматичне повідомлення про інвалідність до ТЦК не надходить. Якщо людина хоче оформити відстрочку або бути знятою з військового обліку, вона має повідомити ТЦК самостійно”, – пояснює адвокат.

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Представник Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін наголосив, що працівники ТЦК не можуть передбачити, чи має людина підстави для відстрочки. Тому громадяни з інвалідністю можуть отримати повістку або штраф, якщо не повідомлять про свій статус.

“Інвалідність сама по собі не означає непридатність до військової служби. Реалізувати це право [на відстрочку] можливо тільки після проходження ВЛК (військово-лікарської комісії), а не МСЕК (медико-соціальної експертної комісії)”, – уточнює Лихачов.

Після проходження ВЛК людину можуть визнати непридатною і виключити з військового обліку. Якщо ВЛК визнає людину придатною до служби, вона залишиться на обліку, але зможе отримати тимчасову відстрочку.

Нагадаємо, у період воєнного стану та мобілізації ТЦК активно розшукують чоловіків віком від 25 до 60 років, які порушили правила військового обліку і не виконують своїх законних обов'язків.