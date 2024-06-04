Українці за кордоном: кому треба повернутися і особисто прийти до ТЦК – роз'яснення Міноборони

У Міноборони відповіли, у якому випадку українцям треба повертатися з-за кордону.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що військовозобовязаним українцям, які перебувають за кордоном, і які оновили свої облікові дані у "Резерв+", треба повернутися до України і особисто прийти до ТЦК – якщо застосунок показує статус "у розшуку".
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Якщо людина порушила правила військового обліку, наприклад знялася з обліку в одному місці, в іншому не стала, або не стала взагалі, виїхала, коли ще не було 17 років, а зараз прийшов час. Там є ціла низка причин, але попередньо треба зв'язатися з ТЦК та СП", - пояснив речник.
Проте Лазуткін зазначив, що в Міноборони об'єктивно розуміють, що невеликий відсоток українців за кордоном можна залучити до мобілізаційних процесів, і далеко не всі планують повертатися до Україну.
"Нагадаю, що українці за кордоном так чи інакше залишаються нашими громадянами, і законодавство на них розповсюджується. Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є, вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди планують і надалі бути громадянами України, пов'язують майбутнє з нашою країною, то це варто зробити. Треба стати на облік у ТЦК і СП", - резюмував Дмитро Лазуткін.
Нагадаємо, у Міноборони відповіли, скільки людей оновили дані в Україні та за кордоном у "Резерв+".
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