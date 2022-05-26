Українці за кордоном можуть дистанційно отримувати електронні лікарняні - МОЗ

Українці, які через війну виїхали за кордон, можуть дистанційно оформляти електронні лікарняні для отримання виплат від держави.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону 26 травня повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Ми розуміємо, що є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно на період воєнного стану ми дозволили для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою", - сказала вона.

Варто зазначити, що за даними ООН, через війну понад 6,5 млн українців стали біженцями. Більшу частину з них прийняла Польща – 3,5 млн. Майже мільйон людей втекли до Румунії, 650 тисяч – до Угорщини, 470 – тисяч опинилися на молдовській території. Близько 8 млн людей покинули свої будинки і перемістилися до більш спокійних регіонів України. Понад половину переміщених осіб становлять жінки.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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