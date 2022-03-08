Українці зацькували сина Софії Ротару, який намагався втекти до Молдови

Руслан та Анатолій Євдокименки намагалися незаконного перетнути державний кордон України.

У понеділок, 7 березня, на україно-молдовському кордоні в Могилів-Подільському затримали онука та сина співачки Софії Ротару.

Вони разом з іншими сімома чоловіками намагалися незаконно перетнути державний кордон України та втекти. Відповідне відео із затриманими швидко поширилося Мережею.

Юзери не стримували свого гніву та висловилися стосовно вчинку Руслана та Анатолія Євдокименків в Instagram. Під фото з державним прапором, яке нащадок виконавиці розмістив 24 лютого, користувачі зацькували Анатолія за спробу втечі, коли в Україні триває війна.

Була підписана на вас, тепер відписуюсь, ви любите своїх рідних та Україну, але захищати все це повинен хтось інший, недостойно

Ганьба

Люблю свою країну, але біжу з неї у скрутний момент! От і все. Любов до країни, це не картинки постити

Ганебно у складний для країни час із сином тікати за кордон. Мужики-патріоти називається

Ганьба! Далеко втік?

Яка ганьба! В такий час тікати з України, намагатись перетнути українсько-молдовський кордон! Всій вашій "патріотичній" сім'ї ганьба! А Україна переможе!

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