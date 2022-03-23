"Українці  захищають свою країну, і нас сюди ніхто не кликав" - полонений окупант

Російський військовий закликав зупинити війну.

Управління Служби безпеки України в Харківській області опублікувало допит полоненого російського контрактника Костянтина Булави, єфрейтора, радиста-розвідника 2-ї бригади спеціального призначення ГРУ.

"Потрапив до України за наказом командира бригади Бушуєва Костянтина Семеновича. Тут ніяких терористів та ніяких нацистів немає. Тут усі мирні люди, жителі, вони захищають свою країну, і нас сюди ніхто не кликав. Тут міста перетворили на руїни. Гарні міста. Тут всі нормальні, адекватні люди. Тут ніхто не хоче війни. Так нам голови задурили просто, кинули сюди, як гарматне м'ясо", — сказав російський військовий.

Раніше стало відомо, що українські спецслужби перехопили розмову окупанта, який розповідав своїй дружині, що радий тому, що його переводять у тил. Пов'язано це з величезними втратами армії РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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