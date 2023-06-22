Родич загарбника істерично обізвав Росію "повією", бо українці зателефонували матері окупанта

Росіяни прийшли на територію України зі зброєю і обурюються, що відбувся злив їхніх персональних даних.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову на одній із ліній фронту. Окупант та його брат обговорюють злив персональних даних російських терористів та обзивають Росію "повією".

Аудіо опублікували на телеграм-каналі ГУР МО.

На початку розмови окупант каже, що він копає окопи, на що його брат відповідає, що він сподівався, що росіяни уже "закопують" українців.

Згодом громадяни країни-агресорки обговорюють злив персональних даних окупантів та їхніх родин. Вони стверджують, що матері російського терориста телефонували з України. Це вкрай обурило родичів загарбника.

У розмові вони обзивають Росію "повією, яка все продає за гроші".

"За гроші все продають. Так воно і є. Так завжди було. Росія завжди була повією, яку можна купити та продати, нах**", - визнає брат окупанта.

Родина загарбників упевнена, що росіяни самі продали українцям списки окупантів з їхніми персональними даними. Вони додають, що в громадян України є всі контактні дані окупантів.

Окупант обурений, бо він прийшов убивати українців, а її громадяни чинять спротив. Брати обзивають українців "хохл**и". Вони визнають, що Україну захищають не "найманці НАТО", а саме українці. Прикметно, що під час розмови окупант та його родич постійно вживають нецензурну лексику.

Нагадаємо, найманці "Вагнера" формують на окупованих територіях військову поліцію.

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