Українці зібрали понад 3 млн грн для брата та сестри, батьки яких загинули під час ракетного удару по Дніпру

У момент вибуху 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на батьків біля будинку на вулиці.

Українці зібрали понад 3 млн грн для брата та сестри, які дивом вижили під час ракетного удару по Дніпру. Їхні батьки, на жаль, загинули.

У момент вибуху 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на батьків біля будинку на вулиці.

Про це повідомила тітка дітей Валерія Марченко.

Наразі діти перебувають у лікарні. У Кароліни роздроблена нога, а в Тимура – зламано руку. З ними перебуває їхній дядько Антон.

Зібрані українцями кошти витратять на придбання житла та освіту осиротілих дітей.

"Усі гроші, які ми разом зібрали і продовжуємо збирати в мене на банці. Я ніколи не мала в розпорядженні таких великих грошей, тому заради безпеки перевела частину грошей на іншу банку. Кожна копійка – це майбутнє наших діток", – написала рідна тітка дітей. Жінка додала скриншот, з якого видно, що на допомогу дітям українці перерахували 3 млн 266 тисяч гривень.

Фото: instagram.com/_m.valeriya_

Раніше Валерія повідомила, що сім'я рідної сестри чоловіка Валерії, Антона, жила у будинку, зруйнованому російською ракетою, останні пів року. У Дніпро Ірина та Максим Шевчуки переїхали з Нікополя: так вони разом з дітьми намагалися врятуватися від постійних російських обстрілів.

Ірина та Максим загинули в Дніпрі / Фото: irina_tolpegina_pm

"Саме в цьому домі, в цьому злощасному під'їзді жила сестра мого Антона. Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ. Діти вийшли на вулицю, коли клята бл*діна прилетіла прямо до них у дім", - розповіла родичка загиблих.

Нагадаємо, у Дніпрі станом на 17 січня ще не ідентифіковані 15 тіл загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку.

Так, станом на 13:00 17 січня відомо, що:

врятовано 39 осіб, з них 6 дітей

загинуло 44 особи, з них 5 дітей

травмовано 79 осіб, з них 16 дітей

отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.