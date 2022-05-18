Українці знищили 15 повітряних цілей російських окупантів: деталі

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

17 травня 2022 року ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

11 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.

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