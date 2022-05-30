Українців готують до прохолодніших батарей взимку і зменшення температури в квартирах

Через великі ціни на газ і енергоносії, які лише продовжують зростати, доведеться економити, а відтак зменшити використання цієї сировини.

Хоча в Україні значно зменшилась кількість газу, який використовують і громадяни і бізнес, і буде можливість пройти цей опалювальний сезон за рахунок власного видобутку, та економити все ж доведеться, про це заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН.

Вона додала, що власного газу вистачить і для бізнесу, якщо буде необхідність, то його можна буде купувати самостійно. Втім ціни зараз дуже високі на на міжнародних ринках на газ, зазначила радниця, і немає тенденції щодо зменшення цієї цін.

«Ця крива йде вгору – підвищуються ціни, як на пальне, так і не енергоносії, так і на продовольство», - підкреслила вона.

Саме тому доведеться дуже економити і особливо в опалювальний сезон, тож в квартирах українців стане прохолодніше.

«Цього року ми будемо змушені трошки економити. Зменшувати температури в оселях і проходити цю зиму так, які її проживають європейці – не з температурою 22 в оселях, а температуру маємо зменшити до 19, максимум 20 градусів. Як живуть всі європейці і трошки економити», - зазначила Зеркаль.

Вона закликала до цього також дуже свідомо підходити і розуміти, що зараз живемо в часи не лише війни, а і високих цін на енергоносії.

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