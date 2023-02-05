Українців не можуть викликати до військкомату телефоном: суд виправдав призовника

Суд виправдав призовника, якого викликали до військкомату телефоном. Як це було, читайте в матеріалі ТСН.ua

За статтею про ухиляння від мобілізації українські суди виносять і виправдовувальні вироки. Такий випадок стався на Черкащині, де судом був виправданий чоловік, який не прибув до військкомату за дзвінком. Про це повідомляється у реєстрі судових рішень.

Минулого року чоловік, який має військове звання рядовий, пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Працівник військкомату зателефонував йому та повідомив, щоб чоловік прийшов з речами до ТЦК та СП для відправлення у військову частину.

Чоловік, розповів, що збирався прийти, проте йому зателефонували знову і сказали, що їхати вже нікуди не потрібно. Співробітники військкомату кажуть, що після першого дзвінка не могли йому додзвонитися. Перед цим йому вручалася повістка, але на інші дати.

Відносно призовника правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 336 КК України.

Розглянувши справу, суд зазначив, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП).

Однак, виклик військовозобов’язаного відбувся в інший спосіб, ніж визначено законом. У зв’язку з цим суд виправдав призовника.

Судовий вирок

Судовий вирок

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