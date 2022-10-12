Українців не залякати: у ДПСУ повідомили, скільки людей виїхали за кордон у дні масованих обстрілів РФ

Після ракетних обстрілів Росії по Україні 10-11 жовтня масового виїзду українців за кордон немає.
Із України протягом 10-11 жовтня, коли росіяни масовано обстрілювали регіони, виїхали не більше громадян, ніж повернулися, пасажиропотік в обох напрямках приблизно однаковий.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "РБК-Україна".
За його даними, за останні два дні на кордоні фіксували по 75 тисяч осіб на добу на в'їзд та виїзд. Черг на кордоні немає, констатував він.
"За останні два дні, 10-11 жовтня, пасажиропотік на кордоні впав. В ці дні кордон перетнули кожного дня по 75 тисяч осіб в обох напрямках. Немає переваги виїзду над в'їздом під час перетину кордону, тобто немає масового виїзду. Немає черг на кордоні", - розповів Демченко.
Водночас, до 10 жовтня рух на кордоні був інтенсивнішим. Пасажиропотік, за даними ДПСУ, коливався на рівні 90 тисяч осіб за добу в обох напрямках.
Нагадаємо, внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії 10 та 11 жовтня в Україні зазнали пошкоджень критичні об'єкти інфраструктури, багато регіонів залишилися без світла. Нині в областях запровадити віялові відключення світла.
Своєю чергою, військовий експерт Петро Черник вважає, що ближче до холодів війна може розвиватися за декількома сценаріями.
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