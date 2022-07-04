Українців попередили про активізацію спецслужб РФ, які виманюють дані про полонених військових: що треба знати

Українців попередили про активізацію спецслужб РФ, які виманюють дані про полонених військових: що треба знати

Спецслужби Росії під виглядом уповноважених державних служб або представників громадських організацій виманюють інформацію у родичів полонених українських військовослужбовців.

Українців закликали не передавати неперевіреним особам особисті дані військових, оскільки ними можуть скористатися шахраї та спецслужби Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що звернення окупанти пояснювали тим, що надана інформація маж допомогти визволенню з полону. Проте, насправді передавання особистих даних військових може зашкодити полоненому, оскільки її можуть опублікувати в Мережі із негативними закликами. Відомостями про місця дислокації чи військову частину може скористатися противник, що поставить під загрозу життя інших українських захисників.

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"Передавання будь-якої інформації жодним чином не допомагала нашим військовим, які опинились в біді. Важливо розуміти, що паспортні дані, посада, звання, номер частини, останнє місце перебування захисника, його фото у військовій формі тощо – важлива інформація, яка може бути використана ворогом проти самих захисників, їхніх родин та нашої країни в цілому", - наголосили у ГУР.

Крім того, з родичами можуть зв'язатися російські структури з метою отримання викупу. Шахраї часто просять "викуп" за солдатів, проте очікувати на повернення військового марно.

"Адже всі ці дії відбуваються нелегально і реальних повноважень "зв'язкові" не мають. З тієї ж причини не варто очікувати на повернення коштів у разі "невдачі", - пояснили розвідники.

У ГУР нагадали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації.

Нагадаємо, стало відомо, скільки мерів і сільських голів перебувають у полоні окупантів.

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