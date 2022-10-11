Українців попередили про нові пуски ракет, які змінюють напрямок польоту: що відомо

Мер Кременчука Віталій Малецький заявляє, що нібито з Білорусі випустили по Україні нові ракети.

Крилаті ракети, випущені по Україні, спеціально змінюють напрямок польоту, виманюючи наші сили ППО.

Про це мер Кременчука Віталій Малецький пише у своєму Телеграмі.

"Залишайтесь в укриттях! Крилаті ракети, випущені по Україні, спеціально змінюють напрямок польоту, виманюючи наші сили ПП! Повідомляють про нові пуски з Білорусі! Бережіть себе!", - сказано в повідомленні.

Про пуски ракет з Білорусі повідомляє мер Кременчука Малецький.

Натомість моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомляє, що наразі не має жодного підтвердження про запуск ракет з території Білорусі за увесь день. Вони стверджують, що жодне з їхніх надійних джерел не повідомило подібну інформацію.

"У той же час вважаємо важливим сказати, що нам надходили поодинокі повідомлення від кількох сумнівних акаунтів про нібито запуски, що цілком могло бути вкидом", - пишуть у спільноті.

Тим часом, очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що станом на зараз військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети.

Крім того, під час повітряної тривоги 11 жовтня у Рівненській області спрацювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що ймовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною зростає через новопризначеного Росією командувача. Утім, якщо білоруси наважаться на це, це буде крахом Лукашенка.

"І от Суровикін вже керує ЗС РБ, а сам Лукашенко буде лише виконувати команди Сурвикіна, які ресурси треба, скільки людей треба і що треба підвести", - повідомив експерт.

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