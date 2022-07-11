Українців попередили про нову хакерську кібератаку: розсилають листи "про гуманітарну ситуацію в Україні"

Невідомі хакери запустили нову кібератаку, спрямовану на громадян України. Вони посилають на пошту листи зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.

У вкладенні є файл, відкривши який відбудеться ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

Як стало відомо, на електронну пошту українців почали надходити листи з темою “Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна”. Самі ж листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів. У вкладенні є файл, який має вигляд XLS-документу з назвою “Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls”.

“Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу “baseupd.exe”. Виконання файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Фахівці CERT-UA вживають заходів зі встановлення обставин компрометації облікових записів електронної пошти, а також блокування серверу управління шкідливою програмою”, - розповіли в Держспецзв’язку.

Там також додали, що для безпеки необхідно використовувати багатофакторну автентифікацію електронної пошти.

Нагадаємо, що російські спецслужби посилили свої кібератаки на союзників України.

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