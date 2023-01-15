Українців попередили про нову масштабну інформатаку, яку готують росіяни: у чому небезпека

Розвідка розсекретила плани окупантів щодо фейків для підриву довіри до України з боку західних партнерів.

Країна-терористка РФ найближчим часом спробує використати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій для підриву довіри до України з боку західних партнерів.

Про це попередили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Там попередили, що очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

"За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Спецслужби РФ мають намір таким чином зменшити військову допомогу Україні від іноземних партнерів, а також зібрати інформацію про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

У Головному управлінні розвідки закликали журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних, що у підсумку може зашкодити Захисникам у полоні і завадить їхньому звільненню. Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими - єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону.

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