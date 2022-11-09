Українців попередили про підступність окупантів через їхні маневри у Чорному морі

Відсутність корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у відкритому морі не означає, що загрози пуску по території України немає, ворог є дуже підступним.

Про це у Телеграмі інформує СтратКом ЗСУ.

"Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр". Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але й ставитись до них слід із часткою розважливості", - йдеться в повідомленні.

Українські військові попереджають про підступність російських окупантів і допускають можливість обстрілів.

"Російське командування здійснило за ці місяці безліч божевільних та злочинних вчинків, а тому, здійснити пуск крилатих ракет "Калібр" із бухти Севастополя, що заважає? - питають військові.

Нагадаємо, 8 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Чорному морі на чергуванні є сім кораблів недолфлоту противника, які маневрують поблизу узбережжя Криму. Серед них у Чорному морі 1 вдк, а ось ракетоносіїв знов не виявлено.

Як повідомлялося, українська ППО знищила над морем тактичну керовану ракету середньої дальності Х-31, яку росіяни випустили з літака по узбережжю Одещини. Ракету війська РФ випустили з літака Су-30. Летіла російська Х-31 з боку Чорного моря.

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