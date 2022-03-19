Українців попередили, що ворог мінує населенні пункти: що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

Українців попередили, що ворог мінує населенні пункти: що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

Дотримання простих правил може врятувати життя.

Житлові квартали в окупованих містах потенційно можуть бути заміновані. Тому треба пам’ятати про небезпеку протитанкових та протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками.

Про це попереджають у Держспецзв'язку.

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути:

• у покинутих будинках;

• на вулицях;

• на дитячих майданчиках;

• на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет:

• В жодному разі не чіпайте його.

• Якщо є можливість, негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або у поліцію (102).

• Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

• Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

• Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

Інфографіка: t.me/dsszzi_official/2445

Раніше правила поводження з вибухонебезпечними предметами нагадали у ДСНС.

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