Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Українців попередили, що ворог мінує населенні пункти: що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

Дата публікації
Перегляди
7476
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українців попередили, що ворог мінує населенні пункти: що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

УНІАН

Дотримання простих правил може врятувати життя.

Житлові квартали в окупованих містах потенційно можуть бути заміновані. Тому треба пам’ятати про небезпеку протитанкових та протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками.

Про це попереджають у Держспецзв'язку.

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути:
• у покинутих будинках;
• на вулицях;
• на дитячих майданчиках;
• на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет:
• В жодному разі не чіпайте його.
• Якщо є можливість, негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або у поліцію (102).
• Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
• Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
• Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

Інфографіка: t.me/dsszzi_official/2445 / ©
Інфографіка: t.me/dsszzi_official/2445

Раніше правила поводження з вибухонебезпечними предметами нагадали у ДСНС.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація