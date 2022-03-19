Українців попередили, що ворог мінує населенні пункти: що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

Дотримання простих правил може врятувати життя.
Житлові квартали в окупованих містах потенційно можуть бути заміновані. Тому треба пам’ятати про небезпеку протитанкових та протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками.
Про це попереджають у Держспецзв'язку.
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути:
• у покинутих будинках;
• на вулицях;
• на дитячих майданчиках;
• на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.
Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет:
• В жодному разі не чіпайте його.
• Якщо є можливість, негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або у поліцію (102).
• Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
• Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
• Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
Раніше правила поводження з вибухонебезпечними предметами нагадали у ДСНС.
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