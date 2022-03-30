Українців попереджають про електронні листи з програмою, яка викрадає паролі й файли

Українців попереджають про електронні листи з програмою, яка викрадає паролі й файли

Громадяни отримують листи з темою "Нова програма для запису в журналі".

Українцям почали надходити листи на електронну пошту з програмою, яка викрадає паролі та файли.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

За інформацією служби, українці отримують листи з темою "Нова програма для запису в журналі".

Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.

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У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку за сукупністю ознак класифіковано як MarsStealer.

"MarsStealer - шкідлива програма-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал – збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з Інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", - йдеться у повідомленні.

У службі радять в разі виявлення вказаного повідомлення не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.

Нагадаємо, дослідники ESET зафіксували в Україні новий тип шкідливої програми для знищення даних.

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