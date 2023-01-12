Українців попереджають про можливу масовану атаку Росії: вона може бути "мішаною"

Російська армія, ймовірно, готує нову масовану атаку по Україні. Ворог може застосувати змішані практики.

Про це попередила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ".

"Ймовірно, масована ракетна атака готується. Тому що періодичність масових атак окупантів саме така. Це десь 10–14 днів їм треба підготуватися до масованої атаки. Оскільки їм ця тактика подобається, ймовірно вони готуються повторити атаку", - пояснила вона.

Можливо вона буде змішаного типу, коли використовуються ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе. За деякими показниками запас ракет переходить критичну межу, тому вони можуть застосовувати змішані практики, зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що носій ракет “Калібр” вийшов в акваторію Чорного моря, а це може бути ознакою того, що російські війська готуються до нового масованого удару.

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