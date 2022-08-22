Українців попереджають про ймовірне посилення хакерських атак Росії до Дня Незалежності: як убезпечитись

До Дня Незалежності, 24 серпня, Росія, ймовірно, посилить хакерські атаки, українців просять подбати про безпеку.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

"Саме у значні державні дати зазвичай активізується ворог. Тому ми очікуємо посилення атак з боку окупантів напередодні та в день відзначення найважливішого для українців державного свята – Дня Незалежності. І не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.

Держспецзв’язку нагадує, як убезпечитися:

Терміново змініть усі слабкі паролі до важливих облікових записів.

Змініть паролі також у тому разі, якщо протягом тривалого часу цього не робили.

Встановіть всі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні.

Проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов’язково встановіть антивірус, якщо досі цього не зробили.

Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше – вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера.

Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтеся.

Зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Налаштуйте, де можливо, двофакторну аутентифікацію.

Не завантажуйте файлів із невідомих, сумнівних джерел.

Посилання на фішингові сайти можуть бути "замасковані" під привітання зі святом. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів.

"Зловмисники можуть імітувати представників держорганів. Звертайте увагу на адресу відправника, вміст листа. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте вкладень", - попереджає Держспецзв'язку.

Нагадаємо, українські хакери зламали телебачення в Криму та запустили звернення Зеленського (відео).

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