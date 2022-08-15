Українців, примусово вивезених до російського Пскова, повертають до Маріуполя (відео)

У Росії проводять зворотню депортацію: із Пскова до тимчасово окупованого Маріуполя повертають українців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. В суботу 60 маріупольців "добровільно" завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону. Де їх зустрінуть органи "ДНР" та відвезуть додому", - розповів він.

Андрющенко наголосив, що більшість з цих людей не мають вцілілого житла в місті і змушені будуть жити на вулиці або в квартирах інших маріупольців в евакуації.

"Чудовий реальний приклад "турботи" Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - резюмував він.

Нагадаємо, окупанти завезли до Маріуполя будівельників з Росії, а потім "кинули" їх на гроші.

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