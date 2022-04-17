Українців просять не обговорювати в телефонних розмовах переміщення окупантів

Натомість у Мінцифри закликали розповісти близьким про новий чатбот "єВорог".

Українців закликали не обговорювати в телефонних розмовах переміщення російських військ з людьми, які перебувають на окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.

"Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя", - наголосили у Мінцифри.

Натомість у відомстві закликали розповісти близьким про новий чатбот "єВорог". Там можна таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з українськими захисниками.

"Головне — повідомляти в чатбот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх бачите. Більше людей поділиться кадрами чи інформацією про загарбників — більше ворогів знищить наша армія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні відкрили чатбот "єВорог", куди можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Завдяки отриманій від українців інформації можна буде знайти і покарати окупантів.

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