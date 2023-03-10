Українців просять перевірити свої закордонні паспорти: що сталося

В Україні частина закордонних паспортів виявилася недійсною через помилку в транслітерації.

Українців просять перевірити свої закордонні паспорти. Приводом для того стала помилка в системі транслітерації.

Про це повідомили в пресслужбі Державної міграційної служби.

Як зазначається, в системі оформлення біометричних паспортних документів в лютому цього року відбулося оновлення програмного забезпечення.

“Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тобто якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним. Прохання до громадян перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, “Паспортного сервісу”, - наголосили в міграційній службі.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається за допомогою своєї міжнародної активності знайти нове заступництво замість російського.

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