Українців просять повідомляти дані про злочини російських окупантів прокурору з Гааги

Українців просять повідомляти дані про злочини російських окупантів прокурору з Гааги

Українці можуть надсилати до Гааги документальні підтвердження злочинів РФ.

Прокуратура Гааги збирає докази воєнних злочинів Росії проти України.

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Про це повідомили у ВМС ЗС України.

"Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати матеріали на електронну пошту otp.informationdesk@icc-cpi.int", - йдеться у повідомленні.