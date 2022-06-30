Українців, які не повернуться додому після війни, стало більше - опитування

Українців, які не повернуться додому після війни, стало більше - опитування

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 12 млн українців були вимушені покинути свої домівки. Понад 5 млн виїхали за кордон.

Станом на кінець червня 87% людей хочуть повернутися додому. Однак зростає кількість тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не планує повертатися. Так, 8% зазначили, що вже не поїдуть додому із різних причин.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Наразі зростає кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів, зменшується – з центральних.

Також громадяни поступово повертаються до місць роботи. Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце праці.

Попри це третина таких опитаних до цього часу не працюють. Це здебільш наймолодші та найстарші, жінки, мешканці сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу – серед мешканців центру та заходу, найгірша – мешканців сходу.

Найбільше зараз українці потерпають від втоми - лише 36% її не відчувають, а також нестачі повноцінного сну. Попри це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані.

У спокійному та дуже спокійному стані знаходяться 24% українців. У напруженому та дуже напруженому – 39%. Напруженість зростає з віком.

Найбільше виснаженими почуваються жінки, мешканці зі сходу країни, ті, хто не працює або на пенсії, змінили своє місце проживання, а також ті, хто схильні до самообмежень.

Близько 59% опитаних українців вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках, 36% натомість вважають, що потрібно намагатися жити повноцінним життям. Жінки, на відміну від чоловіків, також менш прихильно ставляться до "поведінки мирного життя" за виключенням відвідувань салонів краси.

Нагадаємо, з України минулої доби виїхали майже 36 тисяч осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

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