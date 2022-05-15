Українців, які стали свідками звірств окупантів, примусово вивозять в ОРДЛО - Гайдай

Українців, які стали свідками звірств окупантів, примусово вивозять в ОРДЛО - Гайдай

Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України.

Окупанти насильно вивозять українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили росіяни.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі "Україна 24".

"Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, відразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати. Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть", - сказав Гайдай.

У Луганській області російські окупанти планують мобілізувати жінок.

Також вони вивозять людей із Попасної на раніше окуповані території, аби також мобілізувати.

Нагадаємо, Луганська область залишилася без комунікацій. Російські загарбники продовжують завдавати ударів по важливій трасі Лисичанськ-Бахмут – єдиній дорозі, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі. Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що ситуація щораз ускладнюється – і Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь.

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