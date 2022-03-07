Українців закликали не поширювати інформацію про вибухи і роботу системи ППО

Українців закликали не поширювати інформацію про вибухи і роботу системи ППО

Поширюючи таку інформацію, громадяни опосередковано інформують ворога про позиції українських військовослужбовців.

Управління державної охорони України закликає громадян не поширювати в соцмережах інформацію про вибухи і роботу систем ППО.

"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те, де, коли і що ви чули чи чуєте", — йдеться в повідомленні.

Поширюючи таку інформацію, громадяни опосередковано інформують ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу протиповітряної оборони, дороги, будинки і мости будуть цілими", — наголосили в УДО.

Нагадаємо, що у небі над Києвом за 40 хвилин українці знищили два ворожі літаки.

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