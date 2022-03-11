Українців закликали повідомляти про російське майно в Україні, щоб його націоналізувати на користь держави

Українців закликали повідомляти про російське майно в Україні, щоб його націоналізувати на користь держави

Для цього створили спеціальний чат-бот.

Напередодні було президентом підписано закон, що дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що знаходиться, або зареєстроване на території України та безпосередньо, або через афілійованих осіб, що належить Російській Федерації та її резидентам.

Про це наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі ТСН.

Щоб провести швидшу інвентаризацію і створити реєстром власності Росії, українців закликали повідомляти про неї.

«Ми запустили чат-бот у телеграмі @property_evil_bot, куди кожен громадянин, який знає, що в його населеному пункті, або десь поруч є власність представників Росії – може повідомити. Передавайте, будь ласка, нам цю інформацію, і ми її перевірятимемо", – зазначив Денисенко