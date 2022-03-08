Українців закликали повідомляти про Telegram-канали зі символом "Z" у назві

Частину цих каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій збройних сил РФ.
Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав громадян повідомляти про канали та чати в Telegram, які використовуть символ "Z" у назві в різних варіаціях.
Про це йдеться у повідомленні Центру 7 березня.
Згідно з повідомленням, якщо ви побачили в Telegram канал або чат з різними інтерпретаціями використання символу "Z" ("руZZкие", "время Z" тощо), повідомте про це до Telegram-боту @stop_russian_war_bot або до Telegram-каналу https://t.me/stoprussiachannel.
В Центрі протидії дезінформації пояснили, що від початку війни Росії проти України пропагандисти ворога почали масово використовувати новостворені Telegram-канали та чати із символом "Z". Усе через популярність цього месенджера в Україні та РФ, а також через відсутність реальних можливостей його блокування.
Значну частину таких Telegram-каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій російських збройних сил, а окремі з них наповнюються російськими військовими кореспондентами. Telegram також використовує російська розвідка для відстеження техніки ЗСУ та коригування ракетно-артилерійського вогню.
Нагадаємо, СБУ створила та запустила новий офіційний сервіс – бот Russian war tribunal bot для збору даних про воєнні злочини, скоєні російськими військами в Україні.
Читайте також: