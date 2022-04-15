Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги, бо Росія через втрату "Москви" активізувала ракетні удари

Обстановка в Чорноморській операційній зоні залишається напруженою.

Росія ще більш оскажаніла після того, як українські сили підбили флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер "Москва", який згодом потонув. Через це керівництво рф шукає спосіб помсти українцям.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Отримавши розгромне ураження як по корабельному складу, так і по імперських амбіціях, ворожі сили оскаженіло вишукують спосіб помсти, посилюючи повітряну розвідку, активізувавши ракетні атаки, диверсійну та агітаційну діяльність", – повідомили в ОК "Південь".

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Щодо обстановки в Чорноморській операційній зоні, як повідомили в ОК, залишається напруженою. Так, протягом доби БПЛА-розвідник на Одещині був влучно знищений ППО.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня Міноборони росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

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