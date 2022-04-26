Українcькі бійці ліквідували під Попасною озброєних до зубів "вагнерівців" (фото)

Військовослужбовці Королівської бригади ліквідували під Попасною у Луганській області чергову партію найманців російської приватної військової компанії "Ліга" - колишньої "Вагнер".

Військовослужбовці Королівської бригади зустріли та успішно ліквідували чергову партію російських найманців.

Фото вбитих окупантів країни-агресорки показали на сторінці бригади у Facebook.

"Про групу такого гарматного м'яса із приватної військової компанії "Ліга", успішно ліквідованої нашими воїнами під Попасною, ми писали кілька днів тому. Тижнем раніше група цієї ж "Ліги" у кількості понад 20 людей була ліквідована нашими артилеристами і добита піхотинцями у стрілецькому бою на околицях Попасної, безуспішно захопити яку окупант намагається вже понад 50 днів", - йдеться у повідомленні.

У бригаді наголошують, що російські найманці, які брали участь в операціях у Сирії, "озброєні до зубів" та мають сучасне екіпірування. Втім, вони "знайшли свою безславну смерть на українській землі".

Нагадаємо, що в Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України, відправився до пекла.

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