Українця підозрюють у держзраді: передав окупантам дані про розташування техніки ЗСУ

Чоловіка взяли під варту.

У Донецькій області взято під варту мешканця міста Дружківка, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що 25 лютого чоловік, усвідомлюючи, що розпочалася російська агресія, зрадив своїй країні. Через свою сестру, яка мешкає на території країни-агресорки, він вступив у злочинну змову з представником контрольованого РФ збройного формування. Нині підозрюваний у держзраді мав на меті інформувати ворога про дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України у місті Дружківка.

Зокрема, 1 березня чоловік за допомогою одного з месенджерів передав ворогові фото та власноруч створені схеми розташування військової техніки ЗСУ, а також блокпостів на території міста.

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