Українцям із зони бойових дій почали безкоштовно роздавати продукти: що можна отримати

Українцям із зони бойових дій почали безкоштовно роздавати продукти: що можна отримати

Уряд забезпечує мешканців населених пунктів, які опинилися на лінії бойових дій, необхідними продуктами харчування.

В Україні почала діяти програма безкоштовного забезпечення продуктами харчування мешканців населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій через напад РФ.

Про це 26 березня повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Постановою Кабміну затверджено порядок видавання населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видавання товарів населення допустиме відхилення ± 20%.

Денис Шмигаль повідомив, що був сформований список ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст.

Крім того, для фасування продуктових наборів закуповують 10 мільйонів пластикових пакетів з ручками місткістю до 12 кг і 3 мільйони пакетів місткістю до 3 кг.

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