Українцям на прикладі пояснили, чому не треба знімати і поширювати місця "прильотів"

Служба безпеки України застерегла громадян від публікацій у соцмережах кадрів з місць "прильотів".

СБУ наголосила, що публікації з місць влучань можуть стати в нагоді окупантам під час корегування подальших обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ваш "невинний" запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими, які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше", - кажуть у СБУ.

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Одного із "коригувальників", який поширив відеозапис атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, затримала СБУ. За словами чоловіка, його знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім запис використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України.

"Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані, зокрема, для коригування точності завдавання ударів", – зізнався він.

СБУ нагадала, що активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в Мережі і за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, після нового обстрілу Львова росіянами 11 жовтня 30% міста знову без світла. Мер міста Андрій Садовий закликав місцевих зробити запас води.

Як повідомлялося, кореспондент каналу BBC проводив пряме включення з Києва, і саме цієї миті пролунав вибух і стало видно чорний дим.

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