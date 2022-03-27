Українцям нагадали про безпечне листування у соцмережах в умовах війни: чого не варто писати

Українцям нагадали про безпечне листування у соцмережах в умовах війни: чого не варто писати

Ворог намагається заволодіти даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон.

У воєнний час для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора, завдяки якому можна повідомити ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.

"Однак не забувайте правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах", - попереджають у Центрі протидії дезінформації.

Що не варто надсилати:

Не діліться геолокацією! Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог!

Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, ліпше повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть переписку.

"Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Верховна рада України вводить кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення ЗСУ. Зокрема, йдеться про фото та відео української техніки та військових. Крім того, змова з окупантами також каратиметься позбавленням волі.

Не допомагайте ворогу: як поводитися у соцмережах

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