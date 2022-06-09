Українцям нікуди складати новий врожай, а у світі почалися голодні бунти через зростання ціни на хліб на 300%

Українцям нікуди складати новий врожай, а у світі почалися голодні бунти через зростання ціни на хліб на 300%

Українські фермери від найдрібнішого до величезних агрохолдингів не знають як вивезти своє зерно через блокаду чорноморських портів Росією.

На елеваторах і складах України залишилося чи не половина експортного збіжжя, на 6 мільярдів доларів валютного виторгу, йдеться в ТСН.

Фермер Олександр Чубук показує своє склади - пшениці, соняшнику, кукурудзи та сої тут не повинно було бути. Усе збіжжя мало поїхати за кордон. « Її було 400 тонн, десь тонн 50 ми відібрали на посів», - каже він.

Сої тут найбільше, ще лишилося з торішнього врожаю. Соняшника – половина. Утім після 24 лютого соняшник вдалося продати лише всередині України. « Після 24 ми зуміли продати дві машини соняшнику. На наші ближні жиркомбінати – Ніжин і Житомир», - розповідає Олександр.

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Так само кілька машин на внутрішньому ринку вдалося продати і з пшеницею. Решта врожаю – мала принести фермеру близько 4 мільйонів гривень, а це частина обігових грошей і для посівної, і для купівлі необхідної техніки. «Тут немає за що купити гербіциди. Ми ж зараз працюємо по мінімальній технології. Все мінімальне робимо у догляді за рослинами, тому що у нас немає коштів», - додає фермер.

Та це не єдина проблема фермерів. Усі ламають голову, куди складати новий врожай. Вже в середині липня починається жнива і зберігати зерно буде ніде - усі елеватори і склади в країні заповнені майже повністю. Адже головні порти – Миколаївський, Південний і Одеський, через які йшов експорт українського зерна, заблоковані Росією.

Торік ми зібрали рекордний врожай – 105 мільйонів тонн зернових. Продати на світових ринках мали близько 70 мільйонів тонн. Недоекспортованого зерна лишилося майже половина. З них до 15 мільйонів тонн – на тимчасово окупованих Росією територіях. «Росія - це країна крадій, яка відверто грабує український народ. Під дулом автоматів змушують працювати працівників елеваторів та вивантажувати це зерно», - каже президент української зернової асоціації Микола Горбачьов.

Точно не відомо скільки вкрала Росія українського зерна, розповідає голова української зернової асоціації. Знаємо, що вкрадене агресором купує Сирія, інші країни відмовляються. «Коли воно крадене - це відразу помітно, бо судна, які виходять із Криму, вони відключають свій трекер GPS, і йдуть просто без трекера. Таким чином можна визначити, що вантаж заборонений. Звичайно ж, це всі бандитські дії у змові та з капітаном судна, у змові та з урядом», - додає Горбачьов.

Частину зерна аграрії намагаються експортувати через річкові порти на Дунаї. До них збіжжя прямує або залізницею, або зерновозами. Зерновозів у напрямку дунайських портів сотні, вони скупчуються ближче до річки. І злічити їх нереально, водії стоять по кілька тижнів. Зерновози стоять в черзі головно через не пристосованість портів до перевалки зерна. Все відбувається дуже повільно, а ще вільних барж майже не знайти.

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Частину зерна вивозять і залізницею через західні пункти пропуску, але і там є проблеми. «У них є недолік як вагонів вузької колії і локомотивів. Також у них обмежена провізна здатність самої мережі», - зазначає заступник директора департаменту з комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

Залізницею наше зерно їде до портів Констанца в Румунії і Гданськ в Польщі. «Укрзалізниця» почала нарощувати щодобове відвантаження у бік портів, але залізниці Румунії, Молдові були не готові до такого різкого збільшення обсягів перевезення. Відтак якась частина вагонів почала накопичуватися на території України», - додає Ткачов.

Для порівняння – через порти Чорного моря Україна могла експортувати 5-7 мільйонів тонн зерна на місяць. Зараз – залізницею, через річкові порти і автодороги разом вивозимо лише 1,5 мільйона тонн.

Нам хліба вистачить з головою, кажуть фахівці, роки на три. А от світ ще до повномасштабного нападу Росії на Україну вже потерпав від голоду. І якщо наше зерно не потрапить на світовий ринок, голод чекає країни Північної Африки, Близького Сходу і Азії. «На сьогоднішній день в Ірані голодні бунти. Ціна на зерно підскочила на 300 процентів. Його просто фізично немає. Вільних обсягів продовольства і зерна у світі немає», - каже економіст Олег Пендзін.

За підрахунками ООН, якщо деблокада Чорноморських портів не відбудеться, то голодуватиме близько 200 мільйонів людей у світі. І відповідальність за це повністю за Росією.

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