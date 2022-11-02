Українцям почнуть виплачувати компенсації за зруйноване житло, не очікуючи репарацій від РФ: коли це станеться

Українцям почнуть виплачувати компенсації за зруйноване окупантами житло, не чекаючи репарацій від РФ, завдяки створеному Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Про це заявила очільниця партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телеканалу "Рада".

Вона нагадала, що на минулому засідання парламент ухвалив законопроєкт, яким створено Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Він буде наповнюватись коштами арештованих активів російських банків і підприємств.

Шуляк каже, що у фонді вже формуються перші гроші. За її словами, використовувати кошти з фонду на компенсації людям за зруйноване житло можна буде вже цього року.

Так, на 2022 у фонді у межах бюджету закладено на ці цілі 19 млрд грн, а на 2023 рік - 35 млрд грн.

"Маючи ці кошти на руках можна розпочинати компенсації, не чекаючи репарації від РФ. Люди, які не мають домівок, бо Росія їх зруйнувала, отримуватимуть цільові кошти у вигляді сертифікатів, які можна буде обміняти на житлові площі. Ми не обмежуватимемо наших громадян - вони будуть вільні самі обирати населений пункт, де буде розташовано житло", - сказала Шуляк.

Нагадаємо, українці можуть отримати грошову компенсацію за зруйноване війною майно. Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українцям, які розпочали відновлювати зруйноване війною житло за власні кошти, будуть компенсовані витрати.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.

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