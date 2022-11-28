Українцям пояснили, чому треба економити світло і попередили про подальші проблеми з електроенергією

Дефіциту в енергосистемі буде спостерігатися навіть, коли ситуація стабілізується, каже Бутенко.

Українцям варто економити електроенергію, щоб фахівці могли швидше відновити зруйновані російськими окупаційними військами енергомережі.

Про це заявив генеральний директор Державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він наголосив, що на оновлення енергосистеми значно впливає навантаження в регіонах. Тому українцям і треба економити електроенергію.

"Якщо навантаження сильно збільшується в одному місті, то виникає напруга в іншому місті. Це також може стати проблемою для більш швидкого оновлення енергосистеми", - пояснив він.

Бутенко попередив, що загальне коливання дефіциту в енергосистемі фіксуватиметься навіть, коли ситуація буде стабільна.

Крім того, він нагадав, що під час підключення споживачів до електроенергії в першу чергу під‘єднують критичну інфраструктуру. Гендиректор "Енергетичної компанії" запевнив, до жодних особистих привілеїв немає.

Відключення світла в Україні

У результаті підступних обстрілів росіян критичної інфраструктури України в регіонах спостерігається складна ситуація із електропостачанням, останнім часом українців навіть попереджають про можливий блекаут. Річ у тім, що в Україні є одна енергосистема. Якщо ворог обстрілює енергооб‘єкти в одній області, від цього страждає вся країна і у результаті доводиться запроваджувати екстрені відключення.

Так, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що російські окупаційні війська можуть влаштувати нові обстріли об’єктів енергетики України протягом тижня.

Своєю чергою президент Володиимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 листопада заявив, що поточний тиждень може бути таким самим складним в плані ракетних обстрілів. Він закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

№Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки в них є ракети, вони не заспокояться, на жаль№ — сказав він.

Мер Києва Володимир Кличко розповів метро має продовжити перевозити людей навіть під час блекауту, але як пункт обігріву не працюватиме. Натомість школи та дитячі садки будуть функціонувати, як пункти обігріву.

За словами Кличка, повної евакуації не буде у разі блекауту, можливий лише частковий переїзд окремих категорій до передмістя Києва.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада відзвітував, що енергосистему України до кінця тижня минулого тижня вдалося стабілізувати енергетикам. Дефіцит потужностей був на рівні близько 20%.

Для підтримки людей після масованих атак РФ влада оперативно розгорнула "Пункти незламності" в регіонах України. У них безпечно, там можна погрітися, випити чаю, зарядити телефони тощо. Пункти працюють цілодобово та є безкоштовними. ТСН.ua зібрав адреси "Пунктів незламності" в регіонах України.

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