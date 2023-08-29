Українцям пропонують заробляти 7 тисяч гривень на відновленні країни

Для цього потрібно приєднатися до проєкту “Армія відновлення”.

Українці, які не мають постійної роботи, можуть отримати виплати у 6700 гривень на місяць. Для цього необхідно приєднатися до проєкту “Армія відновлення”.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Так, безробітні українці можуть долучитися до соціально корисних робіт по відновленню нашої країни та отримувати за це 6700 гривень щомісяця. Для цього потрібно приєднатися до проєкту “Армія відновлення”, який стартував восени минулого року.

До програми вже долучилися майже 48 тисяч безробітних, які, відбудовуючи пошкоджене майно, заробили 305 млн гривень.

Найбільше учасників проекту у Харківській області - 9180 осіб, у Полтавській - 7 037 осіб, Донецькій - 5 734, Чернігівській - 5 152, Київській - 5 140.

Також зазначається, що види робіт для українців залежать від конкретного регіону. На період виконання робіт з людьми укладають трудовий договір. Оплата проводиться відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили береговий радар ворога вартістю $200 млн.

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